الخارجية الأمريكية على اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن

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رحب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّل إليه في السويد أمس الخميس، طرفا النزاع في اليمن، معتبرًا أنّ السلام أصبح “ممكنًا” في البلد الغارق في الحربمنذ أربع سنوات.
وقال بومبيو في بيان إنّ “هذه المحادثات بين حكومة الجمهورية اليمنية والحوثيين تمثّل خطوة أولى حاسمة… السلام ممكن”.
ولم يعلّق الوزير، في بيانه، على مشروع القانون الذي أقرّه مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق الخميس، والذي يمنع الإدارة من الاستمرار في تقديم دعم عسكري للرياض في الحرب التي تخوضها ضدّ المتمرّدين الحوثيين في اليمن، علمًا بأنّ تحوّل هذا النصّ إلى قانون مستبعد جدًا.
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