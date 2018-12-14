ميلانيا ترامب تحيي تقليدا سنويا قديما خلال أعياد الميلاد

ميلانيا ترامب

في استمرار لتقليد قديم خلال موسم أعياد الميلاد أحيت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب بزيارة إلى إحدى المرافق الخدماتية في الولايات المتحدة.

فقد زارت ميلانيا قسم العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى واشنطن

للأطفال يوم الخميس والتقت عائلات الأطفال الذين يعالجون هناك.

كما التقت صبيين وفتاة يعالجون بالمستشفى، تتراوح أعمارهم بيم 16 شهرا وست سنوات، وقد ولدوا

جميعا خدجا، وكان وزنهم جميعا أقل من كيلوغرام عند الولادة.

كذلك تعتزم ميلانيا قراءة كتاب للمرضى، هي قصة عن أعياد الميلاد.

تقليد زيارة مستشفى اطفال في هذا الموسم يعود الى ستين عاما مضت، عندما قامت به لأول مرة السيدة الأولى بيس ترومان.