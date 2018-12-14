فيديو مذهل.. أهرامات مصر كما لم تراها من قبل

Loading the player...

وثق مغامر إسباني رحلته التي حلّق فيها فوق أهرامات الجيزة بمصر، بلقطات فريدة من نوعها لإحدى عجائب الدنيا السبع التي شيدها الفراعنة.

ويبدأ الفيديو الذي سجله الإسباني، نيكولاس أوبيرت (21 عاما)، بلقطات بعيدة للأهرامات، بينما كان هو يحلق بمظلة موجهة يجري التحكم بها.

وحلق المغامر من ناحية الهرم الصغير منقرع، ثم حلق فوق الهرم الكبير خوفو، ثم هرم خفرع.

وشيئا فشيئا اقترب أوبيرت من الأهرامات، حتى أصبح فوق خوفو، ولا يفصل بينهما سوى أمتار قليلة، وفي لقطات أخرى، دار حول هذا الهرم والهرم الصغير.

وعاندت الرياح رحلة المغامر الإسباني قليلا، وخاصة عندما كان يدور فوق الهرم خوفو، فدفعته بعيدا وظل يتأرج لفترة من الوقت.

واستعان المغامر الإسباني بعدة كاميرات في توثيق رحلته، كانت واحدة كانت مثبتة على جسده وأخرى في أعلى المظلة وثالثة في يديه، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وظهر في الفيديو لقطات سجلها شخص حلق ورائه، ورصدت دورانه حول الأهرامات.

وشكلت الأهرامات التي بنيت قبل 4500 عام، لدفن ملوك الفراعنة بعد وفاتهم وما تزال لغزا للعلماء، الذين لم يكتشفوا حتى الآن طريقة بنائها.