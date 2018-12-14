حظك اليوم الجمعة 14-12-2018

تقدم "عين" حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليومية الجمعة 14 ديسمبر 2018، ترصد صفات وسمات الأشخاص التى نتعامل معهم فى الحياة، وتوضح بعض المواقف التى نصادفها فى حياتنا معهم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى، وإليك عزيزى القارئ التوقعات التى يقدمها خبراء الأبراج وعلوم الفلك فى العالم ليوم الجمعة 14-12-2018.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 14-12- 2018

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 14 ديسمبر 2018، مواليد برج العقرب يحبون أن يمدحهم الناس وهم كذلك يظلون يمدحون الناس حتى لو المديح غير حقيقى، طرازه عتيق ويحب كل ما هو قديم، ويقدم "عين" حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى الجمعة 14-12-2018.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفى

يحب السيطرة على شريكه وبقوة ويريده لنفسه فقط، لا يغار ولكن ما يتملكه هو حب السيطرة على المحيطين به، خصوصا الشريك الذى يفضل أن يلازمه كظله.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى

يتحمل المسئولية كاملة فى المكان الذى يعمل به، كما أنه كبير العائلة حتى لو كان صغير السن لديه حكمه تفوق سنين عمره، ويلجأ إليه الناس لأخذ المشورة.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد الصحى

صحة مواليد برج العقرب فى تحسن، لكنه يعانى من الإجهاد بسبب التفكير المستمر فى علاقاته ومسئولياته الاجتماعية وفى مجال العمل.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 14-12-2018

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 14 ديسمبر 2018، أنت تحب روح الجماعة، لذلك تكن على اقتناع أن الديناميكية التى تنمو بين الفريق تساعد على الوقوف بصلابة أمام أصعب التحديات والوصول معًا إلى النجاح، ويقدم «عين» حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى الجمعة 14-12-2018.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفى

حاول أن تسلط الضوء على قدراتك الإنسانية ومدى استعدادك للتضامن مع الحبيب، الذى بدوره يتجاوب معك مقدمًا من خلال الدعم والاهتمام والرعاية.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى

احذر من ارتكاب بعض الأخطاء، ويطلب إليك التروى وتحليل الأمور بهدوء.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد الصحى

الاضطرابات الصحية، التى قد تظهر اليوم يجب أخذها على محمل الجد، لأنها قد تصبح دائمة.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 14-12-2018

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 14 ديسمبر 2018، تستغل الموقف حق استغلال للانتهاء من المشروعات المعطلة ولبدء مشروعات جديدة فور الانتهاء من هذه الخطوة، لذلك ثقتك تلك مصدر لإلهام الآخرين، خاصة الذين يعملون معك، وتقدم «عين» حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى الجمعة 14-12-2018.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفى

حاول أن يسامحك الحبيب على تصرفك الطائش، ولا سيما إذا كان يدرك تمامًا طيبة قلبك ونياتك الحسنة.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى

اعتمد الهدوء والموضوعية كأساس لأى مشروع ولا تنفعل عند أول مبادرة استفزازية.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد الصحى

تعمد الابتعاد قليلًا عن محيطك المعتاد المهنى والعائلى، وقم بممارسة نشاطات بدنية متوسطة القوة.

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 14-12-2018

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 14 ديسمبر 2018، مواليد برج الحمل يحرصون على أن تكون لديهم علاقات جيدة بالآخرين وخصوصا الدائرة القريبة منهم، «عين» تقدم حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى الجمعة 14-12-2018.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفى

اسعى أن تطل على حب جديد ورومانسية تتجلى أكثر من أى وقت مضى.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى

ربما يحمل هذا اليوم ذكريات وحنينًا ولقاءات مؤثرة أو يشير إلى استرجاع الماضى بصفحاته الناصعة والجملية.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد الصحى

تجنب ارتفاع فى الضغط بفعل الإرهاق وحاول تهدئة نفسك بشكل أو بآخر.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 14-12-2018

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 14 ديسمبر 2018، مواليد برج الجوزاء شخصياتهم مرحة يحبون أن يبدأ يومهم بالتفاؤل والبهجة لديهم موهبة فى معاملة المحيطين بهم بود وكرم بالغ العلاقات الاجتماعية أهم ما فى حياة هذا البرج، ويقدم "عين" حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى الجمعة 14-12-2018.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

رغم علاقاته المتعددة والمتوازنة مع المحيطين، إلا أنه قليل الحظ فى الحب، فعلاقاته العاطفية معظمها لا تكتمل ولايعرف لهذا سبب إلا لسوء الحظ.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى

يريد أن يكون أهم إنسان على وجه البسيطة فى العمل، لكنه لا يفعل أى شىء لكى يصل إلى هذه الأهمية، الأحلام والطموحات لديه كثيرة ولكنها مؤجلة.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحى

مواليد الجوزاء يعيشون حياة صحية مضطربة بسبب مشاكلهم العاطفية، التى تؤثر على أدائهم اليومى من قلق وتوتر وإجهاد حاول السيطرة على هذا الوضع حتى لا تكون النتائج وخيمة.

حظك اليوم برج الجدى الجمعة 14-12-2018

حظك اليوم برج الجدى الجمعة 14 ديسمبر 2018 تستطيع إظهار معدنك، ونظرًا للجاذبية، التى تتمتع بها، فإنك مجهز للعمل من خلال فريق، ويجعلك ذلك تشعر برضا تام وراحة، ويقدم «عين» حظك اليوم لمواليد برج الجدى على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى الجمعة 14-12-2018.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى

ربما تظهر بعض الغيوم الداكنة، التى تستفز المواقف وتدفع إلى الخلاف ولا سيما فى الأيام المقبلة.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى

إذا كان يسعى أحدهم لتوريطك فى صفقات مشبوهة أو ربّما إثارة الشكوك بشأن كفاءتك، فلا تقلق وتصدى له بكل شجاعة.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد الصحى

احذر من الإفراط فى الاتكال على قوتك وطاقتك وأعرف قدرتك على الاحتمال ولا تتجاوزها.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 14-12-2018

حظك اليوم برج الثور الجمعة 14 ديسمبر 2018، لا تدع الإرهاق والإجهاد يرجعك كثيرًا للخلف، إذا استمررت فى العمل بثبات، سوف تكتشف النجاح مرة أخرى، الوضع مشابه فى حياتك الخاصة، مع شريك حياتك وأيضًا مع الأصدقاء، ويقدم «عين» حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى الجمعة 14-12-2018.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى

تبحث فى شؤون حياتية وعاطفية، وقد تنشأ علاقة جديدة تبصر النور وتقودك إلى عالم آخر.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

ابحث عن حليف أو صديق ليلطف الأجواء، وليملأ بعض الفراغ الحاصل فى العمل بسبب الخلافات.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى

الاضطراب، الذى يحدث فى القلب سببه يكون الإرهاق العائد لمجهود رياضى.

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 14-12-2018

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 14 ديسمبر 2018، أفكاره متجددة وواضحة وضوح الشمس مثل شخصيته القوية الواضحة، يستطيع ببساطة جمع الناس حوله بكلامه المعسول ووده وطيبته، ويقدم موقع "عين" حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى الجمعة 14-12-2018.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى

عواطفه جياشة ورائعة يسعد من يحب بكل الطرق، ويحب أن يشاركه كل أوقاته، لكنه يغار بشدة بالرغم من قوة شخصيته وشعوره أنه الأقوى دائما.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى

كل مجهوداته فى العمل تتمثل فى السيطرة على المكان، الذى يعمل به ويكون الأهم فيه يضارب فى مجال البورصة، ولا يخشى الخسارة ويرى أنه سينجح فى المرة المقبلة.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد الصحى

صحة مواليد برج الأسد جيدة ويحاولون استعادة كل ما هو قديم وصحى، للعيش عليه من خبرات الجدات ومعظمهم نباتيون ويمارسون الرياضة بانتظام.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 14-12-2018

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 14 ديسمبر 2018، يعمل مواليد برج الدلو دائما على تحسين صحتهم الجسدية والذهنية حتى يكونوا فى أحسن حالتهم، ويقدم "عين" حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى الجمعة 14-12-2018.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى

لا تفرض على شريك حياتك رأيا واحدا فهو يكره هذا الأسلوب بصورة مبالغ فيها، حيث تثير غضبه.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى

هناك تحذيرات اليوم من بعض الأصدقاء المقربين فليس كل قريب هو الجدير بالثقة.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحى

إذا شعرت بالإرهاق فلا تتردد من الحصول على قسط من الراحة حتى تعود لنشاطاتك من جديد.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 14-12-2018

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 14 ديسمبر 2018، بالرغم من العواقب، التى قد تواجه مواليد برج السرطان فى حياتهم الشخصية والمهنية، إلا أنهم لا يتخلو عن الابتسامة فى استقبالهم لجميع الأحداث، وفى الوقت المناسب يظهرون القرار المناسب، ويقدم "عين" حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى الجمعة 14-12-2018.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفى

لا يعمل شريك حياتك فى الوقت الحالى على تلبية جميع احتياجاتك، وهذا ليس تقصير منه هو قلة فى مشاعر الحب، ولكنه يقع فى أزمة ويخفى عنك حتى لا تزداد مشاكلك.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى

أصبح العمل بالنسبة لك هو جهنم التى تخاف أن تذهب إليه يوميا، عليك البحث عن آخر حتى تتمكن من الإبداع فيه.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد الصحى

حيويتك ونشاطك قد اختفوا من حياتك مع كثرة المشكلات عليك استعادتها من جديد.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 14-12-2018

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 14 ديسمبر 2018، يؤمن مواليد برج العذراء بمبدأ أن كان باستطاعتنا توقع كل شىء ستغيب عنا ملذات الحياة، وهو ما يجعله يواجه الحياة بقوة وبقليل من الانكسار، ويقدم "عين" حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى الجمعة 14-12-2018.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفى

احذر التسرع فى إطلاق الأحكام على شريك حياتك فهو لا يقوم بأى فعل خاطئ، ولكن شكوك فيه يجعله يبتعد عنك أكثر.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى

تحاول اليوم الحصول على كلمة حاسمة من مديرك بشأن عدة أشياء قد ناقشتها معه.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد الصحى

تكمن نقاط ضعفك فى آلام الرقبة والأسنان وعلاجهم أمر سهل.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 14-12-2018

حظك اليوم برج القوس الجمعة 14 ديسمبر 2018، الجرى من أجل الوصول إلى الأهداف أمر لا ييأس منه مواليد برج القوس مهما طال بعده، يقف ويقدم "عين" حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى الجمعة 14-12-2018.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى

عليك عدم إحراج الحبيب أمام الأصدقاء حتى وإن كانوا مقربين بكرامته من كرامتك.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى

تشعر اليوم أن طاقتك السلبية أعلى من الإيجابية، لذلك عليك العمل بهدوء حتى لا تقع فى أخطاء.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد الصحى

التوتر العصبى الذى تعيش فيه ما هو إلا حالة عارضه عليك السيطرة عليها.