ارتفاع حصيلة ضحايا قطار تركيا السريع بأنقرة

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم قطار سريع في تركيا بأحد الجسور العلوية في أنقرة، إلى 7 أشخاص وإصابة 46 آخرين.
وأعلن والي أنقرة (واصب شاهين) مصرع 7 أشخاص في حادث القطار، منهم السائق، وإصابة 46 آخرين منهم ثلاثةٌ في حالة حرجة.
وأوضحت وسائل إعلام تركية، أن الحادث وقع في منطقة ينيماهال أثناء توجه القطار إلى إقليم قونية بوسط البلاد، مضيفةً أن عربتين خرجتا عن المسار، مشيرةً إلى أن سيارات إسعاف وإطفاء هرعت إلى موقع الحادث.
وأضافت أنه عقب انطلاق القطار من المحطة المركزية في أنقرة متجهًا إلى ولاية قونية، خرج عن مساره في إحدى المحطات، لأسباب غير معروفة بعد، واصطدم بجسر عبور المشاة. وأسفر الحادث عن انهيار جزء من الجسر فوق عربتين من القطار فانقلبتا.
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