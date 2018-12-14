أمن الدولة الصيني يحقق مع كندي جديد بسبب "أنشطة خطرة"

أكدت وسائل إعلام رسمية صينية، أن المواطن الكندي مايكل سبافور يخضع للتحقيق من قبل جهاز أمن الدولة في مدينة داندونج شمال شرق الصين.

وذكرت وكالة أنباء "تشاينا نيوز سيرفس" أن شبهات تحوم حول سبافور فيما يتعلق بـ"الانخراط في أنشطة تُعرّض الأمن الوطني للصين للخطر".

وسبافور هو ثاني مواطن كندي يُعتقد أنه اختفى في الصين هذا الأسبوع، بعد اعتقال الخبير بإحدى المؤسسات البحثية مايكل كوفرينج، يوم الاثنين.