أكدت وسائل إعلام رسمية صينية، أن المواطن الكندي مايكل سبافور يخضع للتحقيق من قبل جهاز أمن الدولة في مدينة داندونج شمال شرق الصين.
وذكرت وكالة أنباء "تشاينا نيوز سيرفس" أن شبهات تحوم حول سبافور فيما يتعلق بـ"الانخراط في أنشطة تُعرّض الأمن الوطني للصين للخطر".
وسبافور هو ثاني مواطن كندي يُعتقد أنه اختفى في الصين هذا الأسبوع، بعد اعتقال الخبير بإحدى المؤسسات البحثية مايكل كوفرينج، يوم الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة الصيني يحقق مع كندي جديد بسبب "أنشطة خطرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.