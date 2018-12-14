حادث تصادم لقطار تركي.. وإصابة العشرات

تعرض قطار فائق السرعة في العاصمة التركية أنقرة لحادث مروع، مُوقعًا إصابات لم تُحصَر بعدُ.

وأوضح التلفزيون التركي، نقلًا عن مصادر، أن الحادث أوقع خسائر مادية كبيرة، مضيفًا أنه لا توجد حتى الآن إحصاءات دقيقة بشأن سقوط قتلى أو مصابين، مؤكدًا إصابة عدد كبير من الركاب.

وذكرت قناة "سي إن إن" التركية، أن قطارًا سريعًا كان متجهًا من العاصمة أنقرة إلى إقليم قونية بوسط البلاد، اصطدم بجسر بسبب انحرافه عن مساره في منطقة ينيماهال؛ ما أدى إلى انقلاب عربتين من القطار وإصابة العشرات بجروح.