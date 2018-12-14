رئيس فنزويلا يتهم مسؤولًا في البيت الأبيض بالتخطيط لاغتياله

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، بالتخطيط لاغتياله وبتدريب قوات لتنفيذ هجمات في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية.

ونقلت إذاعة "يونيون راديو" عن مادورو قوله أمس : "تم تعيين السيد جون بولتون كمسؤول عن خطة لقلب نظام الحكم، ولاغتيال نيكولاس مادورو وفرض حكومة انتقالية".

وقالت الحكومة الكولومبية، التي اتهمها مادورو بالمشاركة في ذلك المخطط، إنها ترفض "بشكل قاطع" مثل هذه التصريحات، وطالبت بـ"احترام" رئيس البلاد، إيفان دوكي.

وأدلى مادورو بهذه التصريحات بعد يومين من هبوط قاذفتين روسيتين لديهما قدرات نووية في كاراكاس، في خطوة يتم تفسيرها على أنها تستهدف الدفاع عن فنزويلا ضد أي هجوم غربي محتمل.

واتهم مادورو بولتون بتدريب "قوات مرتزقة وشبه عسكرية" بالتعاون مع دوكي قائلًا، إن أكثر من 700 عنصر من القوات شبه العسكرية الكولومبية والفنزويلية، يتم تدريبهم في منطقة "نورتي دي سانتاندير" بشمال كولومبيا.

وأضاف أنه يتم أيضًا تدريب قوات خاصة في الولايات المتحدة لمهاجمة القواعد الجوية الفنزويلية.