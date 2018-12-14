قيادي حمساوي: قطر لا تستطيع مساومة المقاومة بالأموال

في رفض واضح للمحاولات القطرية لتصفية القضية الفلسطينية، أكد القيادي في حركة حماس، حماد الرقب، أنه لا تستطيع قطر، ولا كل دول العالم، أن تُساوم المقاومة الفلسطينية، مقابل تقديم بعض الأموال لقطاع غزة.

وأوضح الرقب في تصريحات صحفية أن المقاومة بجميع أساليبها، وأشكالها، بما فيها المقاومة العسكرية المسلحة، حق مشروع، لا يمكن لأي أحد أن يمسّه أو أن يساوم الشعب الفلسطيني مقابل بعض الأموال، مشددًا في حديثه "أن لا قطر ولا غيرها، تستطيع أن تُساوم المقاومة بغزة".

وأضاف أن كل شخص يرمي سلاحه، سيكون ضعيفًا وهزيلًا، ودمه مستباحًا، ولن يعيش بأي كرامة، وترفض غزة تلك المشاريع التي تريد سحب سلاح غزة، مردفا: "كلنا رأى كيف دخل الجيش الإسرائيلي لمدينة رام الله، وتصوير جنوده على دوار المنارة، بدون أي مقاومة من أجهزة السلطة الأمنية".

وتابع:"نحن نُعوّل على الشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية، الذي رغم كل المضايقات الأمنية الإسرائيلية، ينفذ عمليات مسلحة وغير مسلحة، وينتصر لعذابات المحافظات الأخرى".

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