شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سمير البطيخى: حسم مقترح انتداب موظفين للعمل فى مكاتب الشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سمير البطيخى، عضو حزب الحركة الوطنية، إن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب ناقشت المقترح الخاص بقيام وزارة العدل بانتداب موظفين من جهات اخرى للعمل بالشهر العقارى بعد استيفاء الشروط وحلف اليمين وتدريبهم على العمل، ولاقى استحسان جميع النواب وسيتم البت فى الأمر بعد الإطلاع على رأى وزارة العدل بشكل نهائى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف البطيخى، لـ"الخليج 365"، أن هذا المقترح من شأنه حل أزمة نقص اعداد العاملين بالشهر العقارى مما يتسبب فى تكدس المكاتب وصعوبة إنهاء الخدمة المقدمة واقتصار العمل فى المكاتب الموجودة فى الأندية مثل نادى المهندسين ونادى سموحة ونادى سبورتنج والجياد، لمدة ثلاث أيام فى الأسبوع فقط بحجة عدم وجود موظفين.

وأشار عضو الحركة الوطنية، أن هذا المقترح سيعطى الفرصة لوزارة العدل على الموافقة على فتح مكاتب شهر عقارى أخرى ببعض الأندية التى تقدم الخدمة وسيحول بعض العاملين من بطالة مقنعة إلى عمالة منتجة، لافتا إلى أن العديد من الموظفين العاملين فى الدولة فى بعض القطاعات يعملون لمدة نصف ساعة فى اليوم _ بحسب تعبيره.