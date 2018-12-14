مقتل قيادي داعشي في العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، مقتل المسؤول الأمني لما يسمى "ولاية شمال بغداد" التابعة لتنظيم داعش، و12 إرهابيا آخرين.
وقال الناطق باسم الجهاز، صباح النعمان، في بيان: "في عملية نوعية نفذها أبطال جهاز مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع طيران التحالف، تم قتل المدعو ماجد عبد الرحمن موسى المكنى بأبو مريم"، وفق موقع سكاي نيوز عربية.
وأضاف أن القتيل هو "المسؤول الأمني لما يسمى ولاية شمال بغداد"، لافتا إلى أن و12 "إرهابيا" كانوا معه، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.
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