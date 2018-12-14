السترات الصفراء تؤجل 5 مباريات في الدوري الفرنسي

احتجاجات السترات الصفراء

قررت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم تأجيل خمس مباريات في المسابقة الأسبوع المقبل بسبب مخاوف أمنية عقب الاحتجاجات ضد الحكومة ليتقلص برنامج المسابقة للأسبوع الثاني على التوالي.

وجاءت مباراة باريس سان جيرمان على ملعب ديجون السبت ضمن المباريات المؤجلة بسبب المخاوف من احتجاجات السترات الصفراء فضلا عن مباراة اميان مع انجيه ونانت مع مونبلييه.

كما تأجلت مباريات أولمبيك مرسيليا مع

بوردو وجانجون مع ستاد رين يوم الأحد المقبل.

وقالت الرابطة في بيان "مع استمرار المخاوف الأمنية تقرر تأجيل مباريات ضمن الجولة 18 مقررة في ديجون ونانت واميان وجانجون ومرسيليا الأسبوع المقبل بينما تغيرت مواعيد المباريات المقررة في نيس وكاين".