الحكومة الفرنسية للسترات الصفراء: لا تتظاهروا يوم السبت

دعت الحكومة الفرنسية الخميس "السترات الصفراء" إلى عدم التظاهر السبت، في حين تتواصل دعوات الخروج للتظاهر في كل من فرنسا وبلجيكا وهولندا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنيامين غريفو "حتى الآن لم نقرر منع التظاهرات"، التي يستمر بعض المحتجين في الدعوة إليها السبت، لكنه طلب من المتظاهرين الذين يحتجون منذ نحو شهر ضد السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة؛ تحكيم العقل إثر هجوم مساء الثلاثاء بمدينة ستراسبورغ (شرقي البلاد) الذي أوقع ثلاثة قتلى و12 جريحا.

وبرر المتحدث دعوته للسترات الصفراء بعدم التظاهر ليتسنى لقوات الأمن تركيز جهودها على مطاردة الفرنسي المنفذ المفترض للهجوم.

وأضاف أن الحكومة استمعت للمحتجين وتجاوبت معهم، في إشارة إلى الإجراءات التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرفع القدرة الشرائية للعاملين والمتقاعدين من أصحاب الدخل المحدود.

في هذه الأثناء، يواصل أصحاب السترات الصفراء الحشد من أجل مظاهرات جديدة، رغم بروز بعض الأصوات التي قالت إن الوقت قد حان للحوار.

ودعت السترات الصفراء عبر مواقع التواصل إلى مظاهرات في كل من فرنسا وبلجيكا وهولندا السبت المقبل.

افتعال الهجوم

واتهم سياسيون وممثلون عن السترات الصفراء الحكومة بافتعال هجوم ستراسبورغ لإخماد الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أسابيع.

وقال رئيس حزب "انهضي فرنسا" (يمين) نيكولا دوبون آينيون إن هناك محاولات لاستخدام الحادث في إسكات المحتجين، وحث خلال مقابلة تلفزية على الاستمرار في التظاهر، باستثناء باريس.

وفي بلجيكا، ذكر مراسل وكالة الأناضول للأنباء أن منظمي احتجاجات "السترات الصفراء" تقدموا بطلب إلى الشرطة للحصول على تصريح بتنظيم مظاهرات في ميدان "لوكسمبوغ" وسط العاصمة بروكسل.

أما في هولندا، فيعتزم ناشطون تنظيم مظاهرات مماثلة ضد سياسات حكومة رئيس الوزراء مارك روته.

وانتقلت عدوى الاحتجاج من فرنسا إلى عدة دول أوروبية للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة.