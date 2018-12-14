نتنياهو يهدد بمهاجمة إيران على أراضيها

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن هجوم على إيران، وقال ردا على سؤال لصحافيين عن «الخط الأحمر»، الذي ينبغي تجاوزه لكي تقرر تل أبيب مهاجمة طهران داخل حدودها، «خطنا الأحمر هو بقاؤنا».

وأضاف نتنياهو أنه سيفعل «ما يلزم من أجل الدفاع عن دولة إسرائيل من النظام الإيراني، الذي يدعو على الملأ إلى تدمير الدولة اليهودية»، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي «هو الوحيد بالعالم الذي يعمل حاليا مباشرة ضد قوات إيرانية، نعمل ذلك في سورية ونصد تلك القوات».

وزاد: «الإيرانيون يريدون أن يجلبوا جيشهم إلى هنا، من مسافة 1500 كيلومتر إلى حدودنا، وأن يدخلوا صواريخ يصل مداها إلى 400 وحتى 700 كيلومتر، وهي تغطي إسرائيل كلها»، متابعا: «كما يريدون أن يُدخلوا 80 ألف مقاتل من الميليشيات الشيعية إلى سورية، وهدفها المعلن هو تدميرنا».

وأشار نتنياهو إلى أن سياسته تدعو إلى «إيقافهم. نصد الأشياء السيئة، وهي لا تزال صغيرة، نواجه إيران مباشرة في سورية، وإن اضطررنا إلى ذلك فسنقوم بكل ما يجب القيام به من أجل الدفاع عن أنفسنا».

من جانب آخر، وردا على سؤال بشأن قضية مقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، رأى انه «إذا تمت زعزعة المملكة فإن الاستقرار في العالم سيتزعزع، ليس الشرق الأوسط، وأعتقد أن هذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار»، مضيفا: «يتم وزن الأمور بأهمية السعودية والدور الذي تلعبه في الشرق الأوسط».