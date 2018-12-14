توقعات الأبراج ليوم December 14, 2018

برج الحمل
مهنياً: عراقيل تفاقم وضعك المهني، تنهار أمامها وتجد نفسك عاجزاً عن مواجهتها، بسبب إهمالك المتمادي في ملاحقة أهم القضايا المهمة
عاطفياً: لن تجد نفسك إلا مطواعاً ومتقبلاً بكل طيبة خاطر آراء الشريك علماً أنها قد تكون في غير مصلحتك
صحياً: وضعك الصحي الحرج والدقيق لم يعد يحتمل أي تراجع، سارع فوراً إلى طبيبك
برج الثور
مهنياً: تخوض مجالاً جديداً في العمل يشكل مغامرة، وهذا لن يكون سهلاً فكن مستعداً لتحديات جديدة
عاطفياً: طباع الشريك الحادة ربما زادت عن حدها، يستحسن أن تتدارك الموضوع قبل تفاقمه
صحياً: تنزع من رأسك فكرة أنك مصاب بمرض خطير وتنطلق في مسار جديد شعاره الصحة أولاً
برج الجوزاء
مهنياً: جهز الملفات والمعطيات للدرس الشامل لتبدأ بتنفيذ المشاريع وورش العمل المقرّرة
عاطفياً: تكترث لأمر الحبيب وتضع مصالحك الشخصية جانباً لتخصص له المزيد من الوقت والاهتمام، وأنت الرابح في ما تقوم به
صحياً: إنه اليوم المثالي لاتخاذ قرار التخلص من الوزن الزائد أو الإحساس بالضعف والذي تعيق تقدمك
برج السرطان
مهنياً: تحصل على أموال غير منتظرة وتبتعد عن كل أنواع المشاكسات والتحديات وتكون متحفّظاً جدّاً
عاطفياً: تعزيز العلاقة العاطفية ضروري جداً، وهو يرفع منسوب الثقة بينك وبين الشريك
صحياً: وضعك الصحي السيّئ بعض الشيء سببه الإرهاق، فحاول أن تجد وقتاً للراحة والاستجمام
برج الأسد
مهنياً: لقاء عمل يكون ناجحاً جداً ويعطيك فرصة كنت بانتظارها منذ زمن لتنفيذ أحد مشاريعك
عاطفياً: ربما يتعلّق بك بعضهم ويلاحقونك، بحيث لا تجد متنفّساً لك وتحاول الهرب، في حين تهتم بأشخاص آخرين يختفون عن الأنظار أو يتحفّظون
صحياً: خذ بنصائح الأصدقاء لأنهم مخلصون ويريدون لك التمتع بصحة ممتازة
برج العذراء
مهنياً: أنت محطّ أنظار الجميع وتُعلّق آمالاً كبيرة على مشاريعك المستقبلية التي يمكن أن تغير مجرى حياتك
عاطفياً: إذا لم تكن مرتبطاً، فقد يدقّ بابك حبّ جديد، كن مستعداً لاستقباله بحفاوة
صحياً: مشكلة عائلية تطلّ هذا اليوم ويمكن أن توتّر الأجواء وتزيد الضغوط عليك
برج الميزان
مهنياً: القرارات العشوائية ليست في مصلحتك، فحاول إنجاز المطلوب منك لتبقى مرتاحاً من هموم لا دخل لك فيها
عاطفياً: اهتمامك المتزايد ببعض التفاصيل المهمة يدفع الشريك إلى منحك مزيداً من الثقة وحرية التحرك
صحياً: لا تتهاون في بعض الأمور التي قد تشكل خطراً على صحتك في المستقبل
برج العقرب
مهنياً: مسألة مهنية تجعلك متوتراً بعض الشيء إلا أن الأمور تنجلي قريباً ويعود كل شيء إلى طبيعته
عاطفياً: تتحكّم فيك أمور كثيرة فتتخلص منها ولن تدعها تعرقل حياتك العاطفية أو تسبب لك بعض المشاكل
صحياً: إضطرابات في المعدة وصداع شبه يومي، سارع إلى استشارة الطبيب
برج القوس
مهنياً: عالج كل المسائل المهنية التي تعترضك بوعي وحكمة لأنك تحصد قريباً نتائج باهرة
عاطفياً: تعيش مع الحبيب يوماً يسوده الوفاق التام بعدما تصارحتما بحقيقة شعور أحدكما تجاه الآخر
صحياً: مهما حاولت للتخلّص من السمنة من دون اتباع حمية أو ممارسة الرياضة، فلن تحصل على النتيجة المتوخاة
برج الجدي
مهنياً: حضورك لافت، ولا بدّ من أن تحقق إنجازات مهمّة، لكن لا تضيّع الوقت بالأحلام، بل كن واقعياً ورتّب أولوياتك
عاطفياً: مزيد من العراقيل في طريق تصحيح العلاقة بالشريك، لكن الإرادة موجودة وهذا مهمّ للمحاولة مجدّداً، فلا تيأس
صحياً: كن أقوى من كمية صغيرة من الطعام لكنّها تحتوي على ما يسبب لك مشكلات صحية
برج الدلو
مهنياً: خفف من عصبيتك قدر الإمكان هذا اليوم، وابتعد عن كل ما يوحي بروح المغامرة
عاطفياً: يوم مناسب للقيام بعمل يتطلب تعاوناً مع الشريك فهو على أتمّ الاستعداد للتعاون وتقديم كل ما يلزم
صحياً: حافظ على واقعيتك وابحث وضعاً صحياً بطريقة ذكية وحكيمة ومنطقية، لا تتصرف بعناد وتشبث
برج الحوت
مهنياً: ركز اهتمامك على إنجاز مهامك، ولا سيما أن زملاءك يميلون إلى التعاون معك
عاطفياً: تؤدي عاطفتك الجياشة دوراً إيجابياً في تعزيز علاقتك بالحبيب وتعميقها أكثر فأكثرٍ
صحياً: تعيش يوماً متعثراً وحافلاً بالعلاقات المتوترة، فتكاد لا تجد السلام الذي تبحث عنه، ما يسبب لك الأرق أو الكآبة
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