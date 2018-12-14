بين 6 و12 مليار.. هكذا يخسر المغرب الملايير

قال مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إن السلع المقلدة التي تدخل إلى المغرب تكبد البلد ما بين ستة و12 مليار درهم (ما بين 600 و1200 مليار سنتيم).
وأوضح العلمي، خلال جوابه عن سؤال شفوي، مساء أول أمس الثلاثاء، في مجلس المستشارين، أن «الملف مهم جدا، لأن المنتَج المقلد، الذي يأتي من الخارج، يخلق عائقا كبيرا أمام نمو الاقتصاد الوطني».
وتحدث المسؤول الحكومي عن وجود مبادرات فاشلة في الماضي للحد من الظاهرة، مؤكدا أن الحكومة الحالية اختارت تشديد المراقبة.
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