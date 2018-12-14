شكرا لقرائتكم خبر عن غوتيريش: يناير موعد المباحثات اليمنية المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

وزيرة خارجية السويد في تصريحات صحفية بعيد المباحثات (ا ف ب)

وزيرة خارجية السويد في تصريحات صحفية بعيد المباحثات (ا ف ب)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الحكومة اليمنية الشرعية والمتمردين الحوثيين توصلا إلى اتفاق بعدد من الملفات التي طرحت خلال المشاورات في السويد، مشيرا إلى أن موعد المباحثات المقبلة سيكون في يناير.

» رقابة أممية

وقال غوتيريش، في مؤتمر صحفي عقب الجلسة النهائية للمشاورات التي انطلقت أمس في منطقة ريمبو بالسويد: إنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة غرب اليمن، إلى جانب الاتفاق على ملف الأسرى والمعتقلين وملف تعز، وتابع: سيكون هناك انسحاب للقوات من مدينة وميناء الحديدة، وبالطبع سيكون هناك دور رقابي من الأمم المتحدة والسُلطات المحلية ستقوم بإجراء الترتيبات الأمنية.

وبحسب تصريحاته، فستكون هناك مرحلتان للانسحاب من قبل الطرفين (قوات الحكومة اليمنية الشرعية والمتمردين الحوثيين) وبجدول زمني محدد، كما أكد غوتيريش، أن الطرفين اتفقا على فتح الممرات في محافظة تعز وتخفيف حدة التوتر فيها، لإيصال المساعدات إليها.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على وضع إطار عام لتنفيذ كل ما تم التوصل إليه خلال هذه المشاورات، وذكر أنه قد تم تحديد شهر يناير المقبل، كي تكون الأطراف جاهزة للتقدم في الملفات التي لا تزال موضع خلاف (ملف مطار صنعاء، والملف الاقتصادي).

» النتائج للمجلس

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت فالستروم: إنه سيتم تقديم نتائج هذه المشاورات اليوم الجمعة إلى مجلس الأمن، لافتة الانتباه إلى أنه من المهم أن يضع المجتمع الدولي قضية اليمن في مقدمة أجندته.

وأبدت وزيرة خارجية السويد، استعداد بلادها لاستضافة المشاورات مرة أخرى في السويد.

إلى ذلك، رحب وزير الخارجية اليمني خالد اليماني بالاتفاق الذي دعمته الأمم المتحدة وتم التوصل إليه خلال محادثات السلام في السويد بشأن الحديدة.

لكن اليماني قال في كلمة في ختام المحادثات قرب ستوكهولم: إنه يأسف لأن المشاورات لم تسفر عن اتفاق ملموس لتحسين الاقتصاد اليمني الذي انهار بعد حرب دامت نحو أربع سنوات.

وأضاف: تنفيذ اتفاق الانسحاب من الحديدة الذي أعلنت عنه الأمم المتحدة يبقى «افتراضيا» حتى تطبيقه.