شكرا لقرائتكم خبر عن كيان البحر الأحمر يلقى ترحيبا واسعا والان نبدء بالتفاصيل

رحبت مملكة البحرين بالبيان الختامي الذي صدر في مدينة الرياض لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، والذي تم الاتفاق فيه على أهمية إنشاء كيان يضم تلك الدول، وتأتي ضمن المبادرات الرائدة والمتواصلة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الرامية لتطوير العمل العربي المشترك، وإرساء الأمن، وتعزيز التنمية في المنطقة والعالم، كما تعكس الحرص الكبير على توفير الأمن والحماية لهذه المنطقة الاستراتيجية والمهمة للملاحة والتجارة الدولية.

وأكدت مملكة البحرين أن إقامة هذا الكيان من شأنها تعزيز سبل التنسيق والتعاون المشترك بين الدول العربية الشقيقة المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتعزيز مصالحها، ودعم جهود ترسيخ الاستقرار على الصعيدين الإقليمي.

وفي السياق، وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، د. أنور قرقاش، جهود المملكة في منطقة البحر الأحمر بـ«ملهمة»، في معرض تعليقه على الكيان الجديد الذي كشفت عنه الرياض، الأربعاء.

وقال قرقاش، عبر حسابه على موقع «تويتر»: إن «الجهود السعودية لضمان الاستقرار والتعاون في منطقة البحر الأحمر ملهمة، والمبادرة في حد ذاتها نجاح دبلوماسي لدول المنطقة تقوده الرياض بجهد وحرفية، هذا التطور الواعد يعزز السلام والازدهار في المنطقة».

وكان وزير الخارجية، عادل الجبير، قد سلط الضوء على أهمية إيجاد كيان وآلية تعاون مشتركة تضم الدول المطلة على البحر الأحمر وما يترتب على ذلك من مصالح مشتركة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الجبير، الأربعاء، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.