شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة ماكرون تستجدي «السترات» قبل احتجاجات السبت والان نبدء بالتفاصيل

محتج يلوح بالعلم الفرنسي في احتجاجات السبت الماضي (أ ف ب)

محتج يلوح بالعلم الفرنسي في احتجاجات السبت الماضي (أ ف ب)

بدأت الحكومة الفرنسية أمس تستخدم أسلوب الاستجداء حيال الحركة الاحتجاجية التي انتظمت في أنحاء البلاد على مدى شهر كامل، حددت لها «السترات الصفراء» يوم السبت من كل أسبوع للتعبير عن غضبهم ضد إجراءات تعسفية اتخذها الرئيس إيمانويل ماكرون، يرون فيها إجحافا لحقوقهم ومحاباة للطبقة الغنية.

» وقف الحركة

ودعا الناطق باسم الحكومة الفرنسية الخميس محتجي «السترات الصفراء» إلى الامتناع عن التظاهر غدا السبت، بينما طلب منهم رئيس الجمعية الوطنية ووزير الانتقال البيئي وقف حركتهم بالكامل.

وقال الناطق باسم الحكومة بنجامين جريفو، متوجها إلى المحتجين: إنه بعدما تمكن «السترات الصفراء» من «التعبير عن غضبهم» الذي «سمعته» الحكومة، ما نطلبه منكم بمسؤولية هو التعقل السبت وعدم الذهاب للتظاهر.

وأضاف: في هذه المرحلة لم نقرر حظر التظاهرات التي تجري السبت في جميع أنحاء فرنسا، لكن ليس من الحكمة التظاهر؛ نظرا للتعبئة الكبيرة لقوات الشرطة في الأسابيع الأخيرة لاعتداء ستراسبورج الثلاثاء.

» نموذج فرنسي

وهو ما ذهب إليه رئيس الجمعية الوطنية ريشارد فيران، بالقول: إنه يعتقد فعلا أن الحركة يجب أن تتوقف الآن للانتقال إلى بناء نموذج فرنسي جديد.

وأضاف في تصريحات لإذاعة «فرانس انتر»: قدمت ردود واسعة بصدق ووضعت أمور على الأمد القصير على الطاولة، مؤكدا أنه يجب الآن أن نعود إلى طريق الحوار. أما وزير الانتقال البيئي فرنسوا دو روجي فقد عبر عن أمله في وقف التظاهرات. وقال: هناك جانب من المسؤولية بعد خطاب ماكرون واعتداء ستراسبورج.

» السبت الخامس

يذكر أن متظاهري «السترات الصفراء» -المنتظر خروجهم غدا في السبت الخامس- احتشدوا في الشوارع وأغلقوا طرقا في أنحاء فرنسا منذ 17 نوفمبر الماضي، كما شهدت مدينة باريس أعمال شغب على مدار يومي سبت خلال أسبوعين. فيما تعهد ماكرون في خطاب متلفز من قصر الإليزيه الأسبوع الماضي باتخاذ أربعة إجراءات من بينها رفع الحد الأدنى للأجور واستثناء المرتبات التي يحصل عليها العاملون نظير العمل لوقت إضافي من الضرائب.