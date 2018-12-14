شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: اتفاق السويد حافظ على أرواح مدنيي الحديدة والان نبدء بالتفاصيل

شددت الإمارات أمس، على أن التحالف العربي لدعم شرعية اليمن، جنب مدينة الحديدة العمليات العسكرية حفاظا على أرواح المدنيين، مرحبة باتفاق السويد، ولافتة في ذات الوقت إلى أن ميناء المدينة سيمارس دوره المهم على الصعيدين التجاري والإنساني.

ورحب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، باتفاق السويد، مشيرا إلى أن نتائج الضغط العسكري الذي مارسته قوات التحالف العربي والقوات اليمنية على الحوثيين في الحديدة يؤتي ثماره ويحقق هذه النتائج السياسية.

وقال قرقاش على «تويتر»: التحالف العربي أوفى بالتزامه بتجنيب مدينة الحديدة ومينائها العمليات العسكرية، حفاظا على أرواح المدنيين والبنية التحتية الإنسانية، واليوم بإمكان الميناء ممارسة دوره المهم على الصعيدين التجاري والإنساني، وزاد قائلا: الضغط العسكري المتمثل بتواجد 5000 جندي إماراتي مع القوات اليمنية واستعدادهم لتحرير الميناء في أقرب وقت شكل الضغط المطلوب على الحوثيين وأجبرهم على التعامل بواقعية والقبول بالحل السياسي.

وعبر قرقاش عن التزام التحالف بالمسار السياسي والجهود التي تقودها الأمم المتحدة، وقال: نهنئ المبعوث الأممي بما تحقق اليوم، وملتزمون بالمسار السياسي والجهود التي تقودها الأمم المتحدة، ومن المهم استمرار هذه الخطوات والجهود لضمان استقرار اليمن وازدهاره.

وختم قرقاش تغردياته قائلا: كل التقدير لقوات التحالف العربي والقوات اليمنية الباسلة، وتحية اعتزاز وفخر بتضحياتهم وبطولاتهم التي شكلت حالة من الضغط المستمر على الحوثيين وأدت إلى هذا الإنجاز الذي تحقق اليوم.