انت الان تتابع أولمبياكوس يتأهل لدور الـ32 بالدوري الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حسن صيام ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٩ ص

أوليمبياكوس

حقق فريق أوليمبياكوس اليوناني فوزًا مهما على فريق ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الخميس، ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات دور المجموعات بالدوري الأوروبي. سجل بابي أبو سيسيه الهدف الأول لبطل اليونان في الدقيقة 60 من زمن المباراة، وأضاف زاباتا، لاعب ميلان الهدف الثاني لفريق أولمبياكوس في مرماه عن طريق الخطأ، وبعد الهدف الذي أحرزه في مرماه سجل في شباك أولمبياكوس بعدها بدقيقتين فقط، وفي الدقيقة 81 سجل كونستاتتينوس الهدف الثالث لأولمبياكوس اليوناني من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق أولمبياكوس إلى 10 نقاط في المركز الثاني من ترتيب المجموعة السادسة التي يتصدرها فريق ريال بيتيس بـ12 نقطة، بينما ودع ميلان بطولة الدوري الأوروبي بعدما تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الثالث ليتأهل أولمبيكاوس بفارق الأهداف إلى دور الـ32. وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة تعادل