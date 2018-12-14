انت الان تتابع صلاح يحتفل بأعياد الكريسماس في مستشفى أطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حسن صيام ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٧ ص

حرص النجم الدولي المصري محمد صلاح، على مشاركة زملائه في ليفربول الانجليزي في زيارة مستشفى الأطفال بالمدينة الانجليزية، لمشاركتهم الاحتفال بالكريسماس. وتضمنت الجولة مشاركة نجوم ليفربول ومن بينهم صلاح، في العديد من الأنشطة الترفيهية التي يمارسها الأطفال داخل المستشفى، والتقاط الصور التذكارية، معهم. وكان صلاح قد واصل تألقه مع الريدز هذا الموسم، بتسجيل هدف الفوز في شباك نابولي، الثلاثاء، بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، لينجح في تسجيل 13 هدفا وصناعة 5 أهداف في 23 مباراة بقميص ليفربول هذا الموسم.

كما قاد صلاح فريق ليفربول لصدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة بعدما تمكن من تسجيل هاتريك في شباك فريق بورنموث الانجليزي، في الجولة التي شهدت هزيمة فريق مانشستر سيتي أمام فريق تشيلسي بهدفين دون رد أحرزهما ديفيد لويز وكانتي. يذكر أن الدولي المصري محمد صلاح صعد إلى قمة هدافي