مصر ترحب بنتائج مشاورات السويد حول اليمن

أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن ترحيب القاهرة بالاتفاقات والتفاهمات التي تم الإعلان عنها بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين في ختام مشاورات السويد، وتحديدا فيما يتعلق بمدينة وميناء الحديدة وتبادل الأسرى ومدينة تعز.

وأشاد بيان صادر عن الخارجية المصرية بما توصلت إليه الأطراف اليمنية، معتبرا ما تحقق خطوة مهمة ورئيسية في إطار التوصل إلى حل سياسي شامل، وفقا للقرار الأممي 2216 وسائر المرجعيات ذات الصِّلة بالحل المنشود في اليمن.

وثمنت مصر الجهود الدولية والإقليمية والأممية التي بُذلت في سبيل تحقيق اتفاقات وتفاهمات مشاورات السويد، مع التشديد على أهمية استمرار الروح الإيجابية السائدة حاليا على المشهد اليمني، والتزام الأطراف اليمنية بتنفيذ ما تم التوصل إليه، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

وأفضت مشاورات السلام اليمنية في السويد، الخميس، إلى إقرار اتفاقات بين وفدي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الانقلابية حول ملفات الأسرى والحديدة وتعز.

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس عن شكره للتحالف العربي من أجل المساعدة في تحقيق انعقاد مشاورات اليمن.

وأعلنت مارجوت فالستروم وزيرة الخارجية السويدية أن نتائج مشاورات السلام اليمنية ستُعرض، الجمعة، على مجلس الأمن الدولي.