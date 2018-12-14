شكرا لقرائتكم بومبيو تعليقاً على اتفاق الحديدة: السلام ممكن في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - علق وزير الخارجية الأميركي مايك #بومبيو على اتفاق الحديدة بين الأطراف اليمنية بقوله "إن السلام ممكن في اليمن".
وأشار بومبيو إلى أن ما تحقق في مشاورات السويد خطوة أولى مهمة يبنى عليها من أجل تحسين حياة اليمنيين.
وأشاد وزير الخارجية الأميركي بدور السعودية والإمارات والكويت وعُمان في تسهيل ودعم المحادثات.
واختتمت في السويد جولة المشاورات بين طرفي الأزمة اليمنية، التي رعتها الأمم المتحدة، بالاتفاق على سحب الميليشيات الحوثية لعناصرها من مدينة الحديدة ومينائها.
شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو تعليقاً على اتفاق الحديدة: السلام ممكن في اليمن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة العربية نت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي العربية نت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .