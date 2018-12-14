شكرا لقرائتكم بومبيو تعليقاً على اتفاق الحديدة: السلام ممكن في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - علق وزير الخارجية الأميركي مايك #بومبيو على اتفاق الحديدة بين الأطراف اليمنية بقوله "إن السلام ممكن في اليمن".

وأشار بومبيو إلى أن ما تحقق في مشاورات السويد خطوة أولى مهمة يبنى عليها من أجل تحسين حياة اليمنيين.

وأشاد وزير الخارجية الأميركي بدور السعودية والإمارات والكويت وعُمان في تسهيل ودعم المحادثات.

واختتمت في السويد جولة المشاورات بين طرفي الأزمة اليمنية، التي رعتها الأمم المتحدة، بالاتفاق على سحب الميليشيات الحوثية لعناصرها من مدينة الحديدة ومينائها.