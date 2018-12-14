شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع البرلمان" تطالب المجتمع الدولى بفرض عقوبات على اردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد العوضى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، وعضو مستقل بمجلس النواب، أن تركيا تتعمد بشكل ملحوظ رفض تسليم الإرهابيين المقيمين على أراضيها إلى دولهم، رغم وضع هؤلاء الإرهابيين ضمن قوائم الإنتربول الدولى، بل ووضعهم أيضا ضمن النشرات الحمراء.

وقال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365 "، إن هناك اتفاقيات وقوانين دولية تلزم دول العالم الموقعة عليها بالالتزام بتسليم الإرهابيين الذين تم وضعهم ضمن قوائم الأنتربول الدولى، إلا أن أنقرة تعد من الدول القليلة التى لا تلتزم بهذه الاتفاقيات.

ودعا وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، البرلمان العربى، وجامعة الدول العربية، ببمارسة ضغوط على تركيا لإجبارها على تسليم القيادات الإرهابية المقيمة على أراضيها، بجانب ضرورة مخاطبة المجتمع الدولى للتحرك ضد أنقرة.

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إلى أن تركيا ضالعة فى دعم تنظيم داعش الإرهابى، والتنظيمات الإرهابية الأخرى التى تنشط فى المنطقة، وبالتالى فإن على المجتمع الدولى دور كبير فى ممارسة ضغوط على تركيا، سواء عبر القنوات الدبلوماسية أو من خلال فرض عقوبات على تركيا، وعمل حصار اقتصادى عليها حتى تستجيب للاتفاقيات الدولية.