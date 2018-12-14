شكرا لقرائتكم خبر عن نائب برلمانى : أوروبا تغسل يدها من الأخوان وعليها محاسبة قطر وتركيا لدعهما لهم والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب صبحى الدالى عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، إن جماعة الإخوان الإرهابية هى من تقود قطار الإرهاب والتطرف فى العالم، وأوروبا تعانى الآن من ويلات دعمهم لهذا التنظيم المتطرف الذى يسعى لهدم الإنسانية وضرب السلم الإجتماعى الدولى.

وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن التقارير الإعلامية التى تناقلتها بعض الصحف المواقع الإخبارية فى أوروبا عن بعض مسئولين بالأجهزة الألمانية تكشف أن الأخوان أخطر على الشعب الألمانى من داعش وتنظيم القاعدة، نظراً لما تقوم به من أنشطة إرهابية ومتطرفة عبر بعض من المراكز التابعة لها، وهو ما يهدد أمن واستقرار المانيا.