محمد طاهر ابو الجود
أهدى الرئيس عبدالفتاح السيسي "نحمده"، سائقة الميكروباص، سيارة اليوم خلال تفقده مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا مبروك عليكي السيار،ة وصبرك الـ3 سنوات هو السبب في اللقاء وإهداء السيارة".
وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، تقديم شريف عامر، أنه لم يكن يتخيل أن يكون هناك سائق ميكروباص سيدة حتى اقترب منها، موضحًا أن المسار الذي سار فيه لم يكن مساره، والنصيب وحده هو الذي جعله يغيره للقاء "نحمده".
وتابع: أوجه التحية لكل سيدة مصرية تعمل من أجل بيتها، ويارب أقدر...
شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي لـ«سائقة الميكروباص»: مبروك عليكي السيارة الجديدة (فيديو) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .