السيسي: الإعلام يعطي صورة مخالفة عن ما يجري على أرض الواقع

محمد طاهر ابو الجود

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه في أوقات كثيرة يقدم الإعلام صورة مخالفة لما هو موجود على أرض الواقع، مضيفًا: "مفيش عامل قابلته قال لي الظروف صعبة، وياريس مش عارفين نعيش".

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، تقديم شريف عامر، أن العمالة المصرية التي التقي بها في مواقع العمل خلال تفقده المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر راضية عن الأحوال الاقتصادية، لافتًا إلى أن معدلات العمل في العاصمة الإدارية والمشروعات الجديدة غير مسبوقة.

وأشار إلى أنه يرغب في إنجاز المشروعات...