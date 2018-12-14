سياسات غشيمة.. التطبيع القطري التركي الإسرائيلي لحماية "تميم"

ياسمين مبروك

في ظل استمرار المقاطعة العربية الخليجية لقطر، إثر اتهامها بدعم الإرهاب وتمويله، ارتمى تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، في أحضان تركيا وإيران وإسرائيل، لحمايته من المعارضة التي تقف ضده، فضلًا عن تبادل الهدايا والمساعدات العسكرية والغذائية.

التطبيع القطري الإسرائيلي

غلب على العلاقات القطرية الإسرائيلية، طابع المصالح المشتركة على حساب الانقسام الفلسطيني، حيث ازدهرت العلاقات بين قطر وإسرائيل، بعد انقلاب الأمير السابق حمد على والده الشيخ خليفة آل ثاني عام 1995، استفادت الدوحة من عمليةالسلام التي...