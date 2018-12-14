القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا في القدس بزعم محاولة طعن

أفادت مراسلة RT في القدس بأن قوات الأمن الإسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني في البلدة القديمة بالقدس بزعم أنه حاول تنفيذ عملية طعن، ما أسفر عن مقتله.

وأضافت المراسلة أن إطلاق النار حصل قرب باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى، وأن الحديث يدور على ما يبدو عن محاولة فلسطيني طعن شرطي عند أحد أبواب المسجد الأقصى وتم "تحييد" الفلسطيني وإطلاق النار عليه.

وينحدر القتيل الفلسطيني من بلدة أم الفحم الواقعة داخل الخط الأخضر، ويحمل الجنسية الإسرائيلية، بحسب مراسلتنا.

وتشهد البلدة القديمة للقدس حالة استنفار للشرطة الإسرائيلية...