مصادر عون للقبس: عون متمسك بوجوب الوصول إلى حل لأن البلد لم يعد يحتمل

أكدت مصادر إعلامية مقربة من ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ لصحيفة "​القبس​" الكويتية أن "عون يقوم بجوجلة الأفكار التي تكونت خلال مشاوراته مع القوى المعنية بعقدة تمثيل النواب السنة الموالين لـ "​حزب الله​"، وهو ينتظر عودة رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ في نهاية الأسبوع لبحث الأمور معه"، مشيرة إلى أن "عون متمسك بوجوب الوصول إلى حل لأن البلد لم يعد يحتمل".

وأوضحت المصادر أنه "إزاء التزام كل فريق بموقفه السابق، رغم وضع عون كل القوى أمام أمام دقة الوضع الإقتصادي والمالي التي تنذر بكارثة حسب تقارير ​البنك الدولي​، فإن عون لن يهادن أكثر، وفي جعبته أكثر من خيار".

كما نفت المصادر أن تكون أبواب الحل قد أغلقت وأن تكون المبادرة الرئاسية قد لاقت مصير سابقاتها، لافنة إلى أن عون سوف يجري مزيدا من المشاورات بعيدا عن الإعلام هذه المرة.