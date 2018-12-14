الحواط: كل عاقل يعول على مبادرة الرئيس عون للخروج من نفق تأليف الحكومة

أكد عضو كتلة الجمهورية القوية النائب ​زياد الحواط​ أن "كل عاقل يعول على مبادرة ​رئيس الجمهورية​ للخروج من نفق تأليف ​الحكومة​ لأن البلاد ما عادت تحتمل التعاطي بخفة مع التعطيل المتعمد، وبترف سياسي سيدخل البلاد في المجهول ما لم يصر الى كبح جماح المعطلين وفرملة مشاريعهم"، داعيا "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف الى حسم موقفهما وخيارهما عبر إعطاء ​حزب الله​ مهلة أقصاها 48 ساعة لتقديم أسماء من يريد توزيره، وإلا فلتشكل حكومة بمن حضر".

وفي حديث صحافي إعتبر الحواط أن "كرة الحسم في ملعب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف اللذين تقع عليهما وحدهما مسؤولية سحب التشكيلة الحكومية من قبضة المغتصب"، معربا عن أمله أن "يتم التعاطي مع الحزب المعطل للبلاد ولمصالح الناس، بمثل ما تم التعاطي مع الآخرين وعلى قاعدة المساواة بين الجميع"، منبها من أن "البديل عن الحسم والموقف الرادع، سيكون السقوط المدوي ليس للعهد فحسب، إنما لكل ​لبنان​ بكل أطيافه ومكوناته دون استثناء".