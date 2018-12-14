مصادر قريبة من المستقبل للأنباء: السُنة سيتمثلون في الحكومة بفريقين

اشارت مصادر قريبة من تيار المستقبل لصحيفة "الأنباء" إلى ان "السُنة سيتمثلون في الحكومة العتيدة بفريقين: فريق المستقبل وفريق العزم برئاسة رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي الذي اكد امس انه طالب بأن تتمثل كتلته بحكومة الوفاق الوطني".
وعلمت "الأنباء" ان ميقاتي ابلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري موقفه هذا، ويبدو ان من سيمثله في الحكومة لن يكون نائبا.
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