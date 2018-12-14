مصادر قريبة من المستقبل للأنباء: السُنة سيتمثلون في الحكومة بفريقين

اشارت مصادر قريبة من ​تيار المستقبل​ لصحيفة "الأنباء" إلى ان "السُنة سيتمثلون في ​الحكومة​ العتيدة بفريقين: فريق المستقبل وفريق العزم برئاسة رئيس الحكومة الأسبق ​نجيب ميقاتي​ الذي اكد امس انه طالب بأن تتمثل كتلته بحكومة الوفاق الوطني".

وعلمت "الأنباء" ان ميقاتي ابلغ رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ موقفه هذا، ويبدو ان من سيمثله في الحكومة لن يكون نائبا.