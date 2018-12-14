البدوي: مرة تلو المره يثبت الشعب الفلسطيني للعالم انه شعب الجبارين

أكد المستشار والباحث في الشؤون الاقليمية ​رفعت البدوي​، في بيان، أنه "مرة تلو المره يثبت ​الشعب الفلسطيني​ للعالم انه شعب الجبارين الشعب المؤمن بمقاومة الاحتلال شعب متمسك بارضه وبالوطن الفلسطيني"، مشيراً إلى أن "العمليات الفدائية البطولية التي نفذها شبان فلسطينيون ضد الاحتلال رغم كل إجراءات العدو الإسرائيلي القمعية ورغم تنفيذه الاعدامات الميدانية ضد الفلسطينيين ورغم وتحصيناته التعجيزية فهي عمليات بطولية تثبت للقاصي والداني بان الحق الفلسطيني لن يموت وان اي صفقات مشبوهة على حساب فلسطين والقدس لن يكتب لها النجاح وهي خير برهان بان قدرة وكلمة ​المقاومة الفلسطينية​ ستبقى هي العليا رغم التخاذل والتآمرالعربي الفاضح".

ورأى أن "عمليات ​بركان​ وعوفرا ضد العدو الاسرائيلي جاءت لتؤكد خيار الشعب الفلسطيني باعتماد المقاومة سبيلاً وحيدا لتحرير أرضه من الاحتلال"، مؤكداً رفضه الحلول الاستسلامية مهما بلغت التضحيات.

ووجه البدوي التحية لـ "روح الابطال الاشاوس الفلسطينيين منفذي العمليات الاستشهادية كما اننا ندعو الشعب الفلسطيني الى انهاء حالة الانقسام بين مختلف ​الفصائل الفلسطينية​ وتوحيد الصفوف والجهود والتوجه نحو اتجاه بوصلة المقاومة خصوصاً بعد ان ثبت ان المقاومة هي السبيل الوحيد لاسترداد الحقوق والارض وتحرير الوطن الفلسطيني من براثن ​الاحتلال الاسرائيلي​".