أعلنت ​قيادة الجيش​ أنه "بتاريخ 13/12/2018 حوالى الساعة 21.40 وأثناء مرور دورية تابعة للجيش في محيط ​حي الشراونة​ – ​بعلبك​، تعرضت ل​إطلاق نار​ كثيف من قبل مسلحين، حيث تزامن ذلك مع تعرض مركز تابع للجيش في حي الشراونة ومركز المطربة في ​بلدة القصر​ - ​الهرمل​ لإطلاق نار مماثل، فردّ الجيش على مصادر النيران، ونتج عن الإشتباك إصابة 4 عسكريين بجروح إصابة أحدهم حرجة وتم تعزيز قوى الجيش في المنطقة لضبط الوضع، وتجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم على ​القضاء​ المختص".

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش: تعرض دورية ومركزين تابعين للجيش لإطلاق نار وإصابة 4 عسكريين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .