مندوب الكويت: مجلس الأمن سيستمع فإحاطة غريفيث حول مشاورات اليمن

أكد مندوب ​الكويت​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ منصور العتيبي، خلال حديث صحفي، أن "أعضاء ​مجلس الأمن​ سيستمعون، الجمعة، إلى إحاطة للمبعوث الأممي إلى اليمن ​مارتن غريفيث​ حول التفاهمات التي جرى التوصل إليها في ​السويد​ بين ​الحكومة اليمنية​ وحركة "أنصار الله" لحل الأزمة اليمنية، قبل النظر في مشروع قرار حول الموضوع".

وأعرب السفير الكويتي عن "الأمل في أن يتم إنجاز ما تم الاتفاق عليه في السويد"، مشيرًا إلى أن "رفع الحصار عن تعز، وما تم التوصل إليه بشأن ​الحديدة​ يمثل أخبارًا سارة للغاية".