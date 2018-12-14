محمد الحوثي: اذا طلب منا اولاد خاشقجي المطالبة بجثة والدهم فسنفعل ذلك

أكد رئيس ​اللجنة الثورية العليا​ بجماعة "​أنصار الله​"، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أنه "اذا طلب منا اولاد الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ او لديهم الرضى بالمطالبة بجثة والدهم فسنعمل على ذلك"، مشيراً إلى أنه "نرجوا إبلاغنا قبل تسليم اسرى بعض الدول ذات العلاقة بالقضية".

وأوضح الحوثي أن "الموضوع انساني والشعب ذاق الامرين بسبب انتهاك القانون الانساني والدولي بما ارتكبه العدوان الأميركي السعودي الاماراتي وحلفائه ب​اليمن​".

يذكر أن ​مجلس الشيوخ الأميركي​ قد أقر مشروع قرار يوقف الدعم العسكري الأميركي للتحالف العربي الذي تقوده ​السعودية​ في اليمن، وإدانة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقتل خاشقجي.