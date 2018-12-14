السيناتور شومر: لن يستطيع ترامب بعد الآن تجاهل هذه الجريمة الفاضحة

أكد زعيم الديمقراطيين في ​مجلس الشيوخ الأميركي​ ​تشاك شومر​ أن "كل أعضاء المجلس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تكاتفوا لإدانة مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ وتحميل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المسؤولية"، مشيراً إلى أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لن يستطيع بعد الآن تجاهل هذه الجريمة الفاضحة".

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقر مشروع القرار بوقف الدعم العسكري الأميركي للتحالف العربي الذي تقوده ​السعودية​ في ​اليمن​ وتحميل مسؤولية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأغلبية 56 صوتاً مقابل 41 صوتاً معارض للقرار.