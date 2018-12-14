السيناتور شومر: لن يستطيع ترامب بعد الآن تجاهل هذه الجريمة الفاضحة

أكد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر أن "كل أعضاء المجلس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تكاتفوا لإدانة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وتحميل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المسؤولية"، مشيراً إلى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يستطيع بعد الآن تجاهل هذه الجريمة الفاضحة".
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقر مشروع القرار بوقف الدعم العسكري الأميركي للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن وتحميل مسؤولية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأغلبية 56 صوتاً مقابل 41 صوتاً معارض للقرار.
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