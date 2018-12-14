وزير الخارجية البريطاني: الأزمة اليمنية الأسوأ في العالم

أكد وزير الخارجية البريطاني ​جيريمي هانت​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "الأزمة في اليمن هي الأسوأ في العالم"، معربًا عن أمله في "إحراز تقدم في محادثات السلام في هذا البلد العربي".

وأوضح هانت أن "85 ألف طفل توفوا بسبب المجاعة، و14 ألفا يصابون ب​الكوليرا​ كل أسبوع"، مشيراً إلى "أنني اجتمعت بكلا الجانبين وأعرب كليهما عن بعض الأمل بإمكانية إحراز تقدم".

وانتهت جولة المشاورات بين بين حركة "أنصار الله" و​الحكومة اليمنية​ بالعاصمة السويدية ​ستوكهولم​، باتفاق حول الوضع في الحُديدة، وتفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في تعز، وتبادل أكثر من 16 ألف أسير.