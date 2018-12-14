حول العالم في 24 ساعة: "الشيوخ الأمريكي" يصوت لصالح قرار بوقف الدعم العسكري للتحالف في اليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: شهد العالم الخميس، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها اعتبار مجلس الشيوخ الأمريكي ولي العهد السعودي "مسؤولا" عن مقتل خاشقجي، وإعلان فرنسا مقتل المشتبه به في تنفيذ هجوم ستراسبورج، وإعلان الأمم المتحدة تفاصيل اتفاق السلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين في السويد.

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