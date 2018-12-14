القبض على أمين عام جامعة كفرالشيخ لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:
أكد مصدر مسئول بجامعة كفرالشيخ، اليوم الجمعة، أن جهة رقابية ألقت القبض على عدد من الأشخاص بينهم أمين عام جامعة كفرالشيخ، بسبب اتهامهم بالتورط في مخالفات مالية.
وقال مصدر بجامعة كفرالشيخ، رفض نشر اسمه، إن رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور ماجد القمري، أصدر قرارًا بإيقاف أمين عام الجامعة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.
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