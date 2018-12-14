أهم التصريحات في 24 ساعة: فرنسا تحترق بسبب اتفاق المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقية باريس للمناخ هي السبب وراء الاضطرابات في فرنسا، فيما أشاد السفير السعودي في أمريكا باتفاق الحديدة بين الحكومة اليمنية والحوثيين، وهدد رئيس وزراء دولة الاحتلال بأن بلاده مستعدة لمهاجمة إيران في أراضيها.

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