تحذير من موجة تهديدات بالقنابل في أنحاء الولايات المتحدة

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أرشيفية
ذكرت قناة (إن.بي.سي نيوز) نقلا عن وسائل إعلام محلية وإدارات للشرطة أنه جرى تلقي عشرات تهديدات بالقنابل في أنحاء الولايات المتحدة، مستهدفة مؤسسات إخبارية ومباني حكومية وبنوكا وشركاتأخرى.
وأبلغ أحد مسؤولي إنفاذ القانون رويترز بأن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) بدأ تحقيقا في تهديدات القنابل المزعومة، مشيرا إلى أن
وقالت إدارة شرطة نيويورك في رسالة على تويتر إنها لا تعتبر التهديدات ذات مصداقية في هذا التوقيت.
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