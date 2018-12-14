كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. منفذ هجوم ستراسبورج ينتمي لتنظيم داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقتل شريف شيخات في منطقة نيودورف مينو بالمدينة، بعدما بدأت الشرطة عملية في نحو الساعة 2100 (2000 بتوقيت جرينتش) اليوم.
وعقب هجوم الثلاثاء، أصدرت الشرطة ملصقا بصورة شريف شيخات المشتبه به الرئيسي في الهجوم والذي كان مدرجا بقائمة مراقبة كتهديد أمني محتمل.
وتقول السلطات إن شيخات (29 عاما) اعتنق أفكارا دينية متطرفة عندما كان يمضي فترة عقوبة بالسجن.
ورفعت فرنسا مستوى التهديد الأمني إلى أعلى درجة بعد إطلاق النار العشوائي الذي وصفه رئيس بلدية ستراسبورج بأنه "عمل إرهابي بلا شك".
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