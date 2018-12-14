كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير قطر يعزي أردوغان في ضحايا حادث القطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كما أرسل نائب أمير قطر برقية إلى الرئيس التركي ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حادث اصطدام القطار.
وفي نفس السياق، بعث عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس وزراء قطر ووزير الداخلية ببرقية إلى الرئيس التركي، ضمنها تعازيه ومواساته فى ضحايا حادث اصطدام القطار.
وأفادت وسائل إعلامية تركية، اليوم الخميس، عن حصول حادث اصطدام قطار سريع بآخر في العاصمة التركية أنقرة.
وأفادت قناة "سي إن إن" التركية أن قطارا سريعا اصطدم بجسر جراء انحرافه عن مساره في مدينة أنقرة، ما أدى إلى انقلاب عربتين من القطار وإصابة العشرات بجروح مختلفة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية عمال الإنقاذ في موقع الحادث يقومون بانتشال الركاب والجرحى من العربات.
وذكرت القناة أن القطار السريع كان متجها من العاصمة أنقرة إلى إقليم قونية وسط تركيا.
ومن جهة أخرى، أفادت وكالة "أن تي في" التركية بسقوط عدد كبير من الإصابات وتم نقل أغلبهم إلى المستشفيات.
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