كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير قطر يعزي أردوغان في ضحايا حادث القطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كما أرسل نائب أمير قطر برقية إلى الرئيس التركي ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حادث اصطدام القطار.

بعث أميرقطر تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم، برقية إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حادث اصطدام القطار بين مدينتي أنقرة- قونيا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين".

وفي نفس السياق، بعث عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس وزراء قطر ووزير الداخلية ببرقية إلى الرئيس التركي، ضمنها تعازيه ومواساته فى ضحايا حادث اصطدام القطار.

وأفادت وسائل إعلامية تركية، اليوم الخميس، عن حصول حادث اصطدام قطار سريع بآخر في العاصمة التركية أنقرة.