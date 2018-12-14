كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات العراقية تكثف عمليات المراقبة الحدودية مع سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ودعا الفلاحي إلى "تفعيل دور الكاميرات في مراقبة تحركات العدو على طول الشريط الحدودي ليلاً ونهاراً، وتحليل المشاهدات اليومية والاحتفاظ بسجل للمشاهدات مع الدقة في التوقيت والتركيز على الكمائن، والدوريات النهارية والليلية، وتكثيفها والحفاظ على عدم ترك ثغرات ينفذ من خلالها أفراد عصابات داعش الإرهابية نحو الأراضي العراقية ".
وتنتشر القوات العراقية، بجميع تشكيلاتها من الجيش والشرطة الاتحادية وحرس الحدود وقوات مكافحة الإرهاب، وتشكيلات الحشد الشعبي والعشائري بدعم من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي، منذ أشهر على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا بين محافظتي الأنبار ونينوي بمساندة طيران وقوات التحالف الدولي، تحسباً من أية خروقات لعناصر داعش من داخل الأراضي السورية.
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