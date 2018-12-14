كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الفرنسية تطالب بإيقاف احتجاجات "السترات الصفراء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ورفعت أجهزة الأمن الفرنسية حالة التأهب في آخر 4 أيام سبت بشكل استثنائي إزاء احتجاجات "السترات الصفراء" وخاصة التي شهدت عنفاً في باريس في آخر 3 أيام سبت منها، وأوضح أن هذا بجانب البحث عن الإرهابي منفذ هجوم ستراسبورج وتعزيز القوات التي أعلنت عنه الحكومة عقب الهجوم، ما قد يمثل عبئاً إضافياً على قوات الأمن.
وبدوره، قال رئيس الجمعية الوطنية ريتشارد فيران في تصريحات لإذاعة (فرانس إنفو)، إنه "حان وقت توقف الحركة للبدء في بناء نموذج فرنسي جديد"، وأضاف أن "اقتراحات الرئيس إيمانويل ماكرون تستجيب بشكل كبير لمطالب مؤسسي الاحتجاجات والتي تشير إلى تحسين القوة الشرائية للمواطنين".
وكما اعتبرت الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان، التي دعمت احتجاجات "السترات الصفرء "، أن الحركة يجب أن تتوقف عقب ما حدث في ستراسبورج، ودعا اليساري جان لوك ميلنشون فقط إلى مواصلة الاحتجاجات وتنظيم يوم خامس من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
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