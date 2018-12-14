كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الفرنسية تطالب بإيقاف احتجاجات "السترات الصفراء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنيامين جريفو، اليوم الخميس، متظاهري "السترات الصفراء " بإيقاف الاحتجاجات المقررة السبت المقبل في خامس سبت على التوالي إزاء الوضع الاستثنائي الذي تشهده البلاد عقب هجوم ستراسبورج.

واعتبر المتحدث في تصريحات لقناة (سي نيوز)، أنه "ليس من المنطقي استمرار الاحتجاجات في وقت تركز فيه قوات الأمن على البحث عن الإرهابي الذي نفذ هجوماً أسفر عن مقتل 3 أشخاص في ستراسبورج".

ورفعت أجهزة الأمن الفرنسية حالة التأهب في آخر 4 أيام سبت بشكل استثنائي إزاء احتجاجات "السترات الصفراء" وخاصة التي شهدت عنفاً في باريس في آخر 3 أيام سبت منها، وأوضح أن هذا بجانب البحث عن الإرهابي منفذ هجوم ستراسبورج وتعزيز القوات التي أعلنت عنه الحكومة عقب الهجوم، ما قد يمثل عبئاً إضافياً على قوات الأمن.

وبدوره، قال رئيس الجمعية الوطنية ريتشارد فيران في تصريحات لإذاعة (فرانس إنفو)، إنه "حان وقت توقف الحركة للبدء في بناء نموذج فرنسي جديد"، وأضاف أن "اقتراحات الرئيس إيمانويل ماكرون تستجيب بشكل كبير لمطالب مؤسسي الاحتجاجات والتي تشير إلى تحسين القوة الشرائية للمواطنين".