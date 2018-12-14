كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوتيريس يناشد الأمن الإسرائيلي والفلسطيني بالعمل سويا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، الخميس، عن "القلق العميق" إزاء موجة العنف الأخيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وناشد الأمين العام أجهزة الأمن الإسرائيلية والفلسطينية، بالعمل سوياً لاستعادة الهدوء وتجنب حدوث تصعيد، بحسب فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام.

وأدان جوتيريس "كل أعمال العنف والإرهاب وبصفة خاصة ضد المدنيين الأبرياء".

ومنذ الليلة الماضية، قتل أربعة فلسطينيين في حوادث متفرقة منذ الليلة الماضية، بإطلاق نار إسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس، كما قتل جنديان إسرائيليان وأصيب اثنان آخران في هجوم مسلح نفذه فلسطينيون في رام الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، عن فرض طوق أمني شامل على رام الله، وتعزيز قوات الجيش في الضفة الغربية، بعدة كتائب إضافية بحثاً عن منفذي الهجوم المسلح.