كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوتيريس يناشد الأمن الإسرائيلي والفلسطيني بالعمل سويا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأدان جوتيريس "كل أعمال العنف والإرهاب وبصفة خاصة ضد المدنيين الأبرياء".
ومنذ الليلة الماضية، قتل أربعة فلسطينيين في حوادث متفرقة منذ الليلة الماضية، بإطلاق نار إسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس، كما قتل جنديان إسرائيليان وأصيب اثنان آخران في هجوم مسلح نفذه فلسطينيون في رام الله.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، عن فرض طوق أمني شامل على رام الله، وتعزيز قوات الجيش في الضفة الغربية، بعدة كتائب إضافية بحثاً عن منفذي الهجوم المسلح.
كان 7 إسرائيليين قد اصيبوا يوم الأحد الماضي، في إطلاق نار من سيارة مسرعة كان يقودها فلسطيني قرب مستوطنة عوفرا بالضفة الغربية.
شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريس يناشد الأمن الإسرائيلي والفلسطيني بالعمل سويا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .