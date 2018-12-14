كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستوطنين إسرائيليين محتجين يغلقون معبر كرم أبوسالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأدى اتفاق التهدئة الذي أبرمته الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس في قطاع غزة، لاستقالة وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ووزيرة الهجرة صوفا لاندفير، الذين رفضا طريقة تعامل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مع ملف قطاع غزة.
وتبنت حركة حماس، عمليتي مستوطنة بركان ومستوطنة عوفرا التين أوقعتا قتلى وجرحى في صفوف الإسرائيليين، بعدما تمكن جيش الاحتلال من قتل منفذيهما في عمليتين فجر اليوم.
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