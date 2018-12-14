كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستوطنين إسرائيليين محتجين يغلقون معبر كرم أبوسالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظاهر مئات المستوطنين الإسرائيليين، مساء اليوم الخميس، قرب الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبوسالم التجاري، وأغلقوا كافة الطرق المؤدية إليه، احتجاجاً على موافقة الحكومة الإسرائيلية على إدخال الأموال لحركة حماس، رغم قيامها بعمليات عسكرية في الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "المتظاهرين الإسرائيليين أغلقوا الطرق المؤدية لمعبر كرم أبوسالم، وأشعلوا إطارات السيارات على مداخل كافة الطرق المؤدية للمعبر من الجانب الإسرائيلي"، وطالب المتظاهرون، الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال الأموال لحركة حماس ومنع توريد السولار اللازم لتشغيل محطة الكهرباء في قطاع غزة، كوسيلة ضغط على حماس لاستعادة الهدوء.

وأدى اتفاق التهدئة الذي أبرمته الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس في قطاع غزة، لاستقالة وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ووزيرة الهجرة صوفا لاندفير، الذين رفضا طريقة تعامل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مع ملف قطاع غزة.