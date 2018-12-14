تنظيم “داعش” يتبنى الاعتداء الدموي في ستراسبوغ

تبنى تنظيم الدولة الإسلامية اعتداء ستراسبورغ، حسب ما جاء في وكالة “أعماق” التابعة لـ”داعش”، قبل قليل.

وجاء تبنى “داعش” للاعتداء، بعد أقل من ساعة على خبر قتل الشرطة الفرنسية، للمشتبه فيه الرئيسي في قضية قتل ثلاثة أشخاص في سوق عيد الميلاد.

وشارك أكثر من 700 من قوات الأمن الفرنسية في ملاحقة شريف شيكات البالغ من العمر 29 عاما منذ ليل الثلاثاء.

وقال مصدر لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الشرطة أطلقت النار عليه، وقتلته في منطقة نودورف بالمدينة.